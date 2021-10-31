Лавров: демонстрация флага американских ВМС в Черном море дестабилизирует ситуацию в мире

Активность Военно-морских сил США в Черноморском регионе не добавляет стабильности ситуации в мире. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, 31 октября глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в саммите G20, в ходе которого на обсуждение был вынесен вопрос отправки флагманского командного корабля ВМС США USS Mount Whitney в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. Об этом информирует ТАСС.

«Демонстрация флага ВМС США в Черном море не добавляет стабильности ситуации в мире», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Россия готова к любым угрозам и способна обеспечить безопасность в Черноморском регионе.

«И мы выступаем за то, чтобы именно сотрудничество, а не нагнетание напряженности было основой отношений между государствами в этой части нашего региона», — заключил министр.

Ранее Шестой флот США проинформировал, что в Черное море для участия в маневрах с силами НАТО уже выдвинулся американский эсминец USS Porter.