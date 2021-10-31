Саммит G20 в Риме не оправдал надежды генсека ООН Гутерреша

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подвел итоги прошедших в Риме переговоров членов «Большой двадцатки». Саммит G20 не оправдал его надежды.

Гутерреш поделился своим мнением о переговорах в Италии в Twitter. По его мнению, надежды еще не похоронены.

«Несмотря на то, что я приветствую подтверждение приверженности «Большой двадцатки» глобальным решениям, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами — но, по крайней мере, они не похоронены» — говорится в его заявлении.

Генсек международной организации добавил, что необходимо стремиться к сохранению скорости глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию. Об этом речь пойдет на конференции COP26 в Глазго.

Саммит G20 проходил в Риме с 30 по 31 октября. В заседаниях принял участие и президент России Владимир Путин. Он подключился к совещанию в режиме видеоконференции.