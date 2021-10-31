Аналитик Рубин: Байден должен ставить интересы США превыше опасений перед другими странами

Президент США Джо Байден допустил две «дипломатические небрежности», которые дают преимущество другим странам. Такое мнение выразил аналитик Майкл Рубин.

Внешнеполитические решения Байдена оборачиваются против союзников США, пишет 19FortyFive. «ПолитРоссия» подготовила эксклюзивный пересказ статьи.

Первая оплошность главы Белого дома заключается в том, что он решил снять санкции против «Северного потока — 2».

«Это стало без преувеличения победой поколения для России и для ее стратегических амбиций в Европе», — заметил эксперт.

Решение по поводу российского трубопровода наказало Украину, которая останется без доходов за транзит и в которой уже процветает энергетический кризис. Второй небрежностью Байдена стал отказ от размещения военного контингента на греческом острове Скирос.

Эгейское море остается открытым, а объекты США расположены на материке, рассуждает Рубин. Американские власти побоялись реакции Турции, заметил аналитик. Соединенным Штатам нужно ставить собственные интересы превыше опасений перед другими странами, подытожил Майкл Рубин.