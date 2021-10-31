Члены G20 обратились к МВФ с предложением создать фонд помощи бедным странам

Страны «Большой двадцатки» призвали Международный валютный фонд (МВФ) основать организацию, целью которого станет долгосрочное финансирование государств с низким уровнем доходов, передает ТАСС.

Обращение G20 зафиксировано в декларации, принятой после двухдневного саммита в Риме. Представители стран обратились к МВФ с просьбой учредить новый фонд для специальных задач. Благодаря ему страны Африканского контента, островные и развивающиеся государства получат необходимые стабилизационные средства.

По идее членов «двадцатки», фонд позволит снизить будущие риски для платежных балансов указанных стран, чей бюджет пострадал из-за пандемии коронавируса и изменения климата. Актив мог бы использовать специальные права заимствования, которые будут направлены на восстановление экономики.