Байден: США и Евросоюз добились крупного прорыва в климатических вопросах

США и Евросоюз открывают новую эру трансатлантического сотрудничества. В отношении ряда категорий товаров будет действовать взаимная отмена таможенных пошлин, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на полях саммита G20 в Риме.

Представители США и ЕС обязались выработать договоренности по торговле сталью и алюминием, затрагивающие углерод. Эти соглашения должны будут стать стимулом для сокращения выбросов в одном из экономических секторов. Кроме того, общие позиции по вопросам торговли ограничат доступ для грязной стали к американскому и европейскому рынкам, добавил Байден.

«США и Европейский союз добились крупного прорыва, который касается экзистенциальной угрозы изменения климата и одновременно защищает американские рабочие места и американскую промышленность», — говорится в выступлении американского лидера.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров переговорил с Байденом в рамках саммита G20. Однако министр не встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.