Банк России купил валюту на 15,2 млрд рублей в рамках бюджетного правила

Объем иностранной валюты, купленной Банком России в рамках бюджетного правила с расчетами 28 октября, составил 15,2 млрд рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте регулятора.

Минфин РФ в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За это время объем купленной Центробанком на внутреннем рынке валюты составил более 1,9 трлн рублей.

До этого регулятор проводил упреждающие продажи валюты для повышения предсказуемости действий денежных властей и сокращения волатильности финансовых рынков в условиях нестабильности на мировом рынке нефти. Суммарный объем проданной ЦБ валюты в рамках реализации бюджетного правила составил 1,684 трлн рублей.

Совет директоров Банка России на октябрьском заседании повысил ключевую ставку в шестой раз подряд. Показатель увеличился сразу на 75 базисных пунктов — до 7,5% годовых.