Генсек ООН Гутерриш заявил, что саммит G20 не оправдал ожиданий в сфере изменения климата

Саммит лидеров стран Группы двадцати Группы двадцати (G20) не оправдал ожиданий в сфере климата, надежда теперь на конференцию в Глазго, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В рамках саммита, участники G20 обсуждали мировую экономику, борьбу с пандемией COVID-19 а также проблематику борьбы с изменением климата. Итоги, связанные с климатической повесткой, не оправдали надежд главы ООН.

«Хотя я приветствую приверженность G20 к поиску глобальным решениям, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами — но, по крайней мере, они не погибли», — подчеркнул Гутерриш в своем официальном микроблоге в Twitter.

Теперь глава ООН отправится на 26 Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Глазго. Она также носит название COP26. На конференции обсудят меры по предотвращению повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и ряд вопросов устойчивого развития.