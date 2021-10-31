Baijiahao: Россия раскрыла истинный вектор агрессии НАТО

Россия случайно раскрыла замыслы НАТО против Китая после того, как произошла приостановка работы представительства РФ при Альянсе. Об этом пишет издание Baijiahao.

Отношения России и НАТО ухудшались на протяжении многих лет, но недавние действия Москвы раскрыли истинный вектор агрессии Альянса, сообщает Baijiahao. «ПолитРоссия» предлагает эксклюзивный пересказ публикации.

По словам авторов, Россия жестко отреагировала на решение НАТО о высылке своих дипломатов. Закрытие представительства РФ стало серьезным показателем того, что Альянс сильно разозлил Москву. После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Москва и Пекин не должны рассматриваться как «односторонние угрозы».

«Иными словами, НАТО намерена иметь дело сразу с обеими странами-союзниками – Россией и Китаем», – говорится в публикации.

Антикитайская стратегия НАТО стала очевидна, считают в издании. Альянс собирается «объединить» Пекин и Москву в общего врага, и на этом основании будет выстраиваться военная тактика НАТО.