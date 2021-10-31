Востоковед Стрельцов: система гарантий США сломается в случае отказа в поддержке Тайваня

США будут защищать Тайвань в случае прямой военной угрозы, говорится в принятом в 1979 году конгрессом законе. В противном случае система американских гарантий в отношении других стран сломается, заявил востоковед Дмитрий Стрельцов.

В последнее время американская сторона активно демонстрирует свою готовность к поддержке Тайваня в борьбе с Китаем. В беседе с журналистами «ПолитЭксперта» Стрельцов раскрыл причину этих заявлений.

«Я думаю, что если США не будут защищать Тайвань в случае попыток присоединить остров силой, то тогда сломается вся система американских гарантий в отношении других стран, а в Вашингтоне этого не хотят», — объяснил востоковед.

О помощи со стороны США говорят не только в Вашингтоне, но и в самом Тайбэе. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в комментарии CNN выразила надежду на поддержку американских властей в случае давления КНР. Она добавила, что стороны могут сесть за стол переговоров и разрешить все вопросы.

Ранее в Пекине негативно отреагировали на контакты Тайбэя и Вашингтона. Китайские власти подчеркнули, что выступают против этого взаимодействия. Согласно информации СМИ, в Тайване находятся американские военные. В самой провинции отмечают, что их пребывание связано с укреплением обороноспособности.