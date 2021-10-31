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Актриса Гвоздикова рассказала, как статус работающего пенсионера сказался на ее пенсии

Актриса Гвоздикова рассказала, как статус работающего пенсионера сказался на ее пенсии

Статус работающего пенсионера лишил народную артистку Наталью Гвоздикову значительной надбавки к пенсии за госпремию. К этому привели произошедшие в российском законодательстве изменения.

Известная актриса пожаловалась, как Пенсионный фонд буквально отобрал у нее треть ежемесячных начислений от государства. До того знаменитость получала больше своих коллег из-за государственной премии СССР, лауреатом которой она стала еще в 1978 году за многоэпизодный фильм «Рожденная революцией».

Артистка продолжила сниматься в кино несмотря на пенсионный возраст. Поначалу ей платили всю сумму — более 70 тысяч рублей. Однако позже примерно 20 тысяч рублей сняли, поскольку звезда работает и получает зарплату.

«Так получилось, что через какое-то время решили, что люди, которые работают, хоть у меня и трудовая книжка лежит дома, даже если на мой счет поступит один рубль, я буду считаться работающим пенсионером. Раньше было немного по-другому. Потом изменили законодательство и сказали, что я работающий пенсионер», — рассказала Гвоздикова в новом выпуске программы «Секрет на миллион».

Звезда «Большой перемены» — далеко не единственная среди российских актрис, кого не устраивает официальная пенсия. Причем речь может вестись о разных суммах. Например, Елена Проклова призналась, что получает всего 18 тысяч рублей ежемесячно.