Актриса Гвоздикова рассказала, как статус работающего пенсионера сказался на ее пенсии

Статус работающего пенсионера лишил народную артистку Наталью Гвоздикову значительной надбавки к пенсии за госпремию. К этому привели произошедшие в российском законодательстве изменения.

Известная актриса пожаловалась, как Пенсионный фонд буквально отобрал у нее треть ежемесячных начислений от государства. До того знаменитость получала больше своих коллег из-за государственной премии СССР, лауреатом которой она стала еще в 1978 году за многоэпизодный фильм «Рожденная революцией».

Артистка продолжила сниматься в кино несмотря на пенсионный возраст. Поначалу ей платили всю сумму — более 70 тысяч рублей. Однако позже примерно 20 тысяч рублей сняли, поскольку звезда работает и получает зарплату.

«Так получилось, что через какое-то время решили, что люди, которые работают, хоть у меня и трудовая книжка лежит дома, даже если на мой счет поступит один рубль, я буду считаться работающим пенсионером. Раньше было немного по-другому. Потом изменили законодательство и сказали, что я работающий пенсионер», — рассказала Гвоздикова в новом выпуске программы «Секрет на миллион».

Звезда «Большой перемены» — далеко не единственная среди российских актрис, кого не устраивает официальная пенсия. Причем речь может вестись о разных суммах. Например, Елена Проклова призналась, что получает всего 18 тысяч рублей ежемесячно.