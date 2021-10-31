Лавров исключил связь между вакцинацией и дистанционным участием Путина в саммите G20

Отсутствие российского президента Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Риме не связано с вакцинацией, за которую выступает Москва. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Путин в этом году принял участие в переговорах высокого уровня G20 дистанционно. Журналисты поинтересовались у Лаврова, почему российский лидер, будучи привитым, решил не приезжать в итальянскую столицу.

«Что касается вакцин и физического присутствия, я не вижу никакой связи. Многие лидеры сегодня в своих выступлениях поддержали то, что президент Путин сказал в отношении вакцин», — ответил глава МИД РФ.

В первый день саммита G20 Путин отмечал, что не все нуждающиеся страны могут получить доступ к вакцинам и другим жизненно важным ресурсам. По его мнению, это происходит из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма.