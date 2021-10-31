Партии ЛДП и «Комэйто» гарантировали себе совокупное большинство по итогам выборов в Японии

Процедура голосования на парламентских выборах в Японии завершилась в 20:00 по местному времени. В настоящий момент проводится подсчет голосов.

Правящая в стране коалиция в составе Либерально-демократической партии(ЛДП) и «Комэйто» гарантировала себе совокупное большинство по итогам выборов. По данным предварительного подсчета голосов, политсилы получают более 233 мест и 465.

Депутаты оппозиционной Конституционно-демократической партии пока получили больше 65 мандатов, сообщают местные СМИ.

Ранее стало известно, что на парламентские выборы зарегистрировался 1051 политик. Избирательные участки в Японии открылись в 07:00 по Токио.