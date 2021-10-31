Рар: Запад зашел в тупик из-за своей «эгоистичной концепции» в отношении России и Китая

Ведущие западные СМИ намеренно замалчивают речь президента России на Валдае и саммите G20 — оба выступления могут понравиться «заинтересованным и мыслящим» жителям Европы, отметил немецкий политолог Александр Рар. Это вписывается в «эгоистичную концепцию» Запада, навязываемую другим государствам даже в критически важных общемировых вопросах.
22 октября на Валдайском форуме Владимир Путин сформировал концепцию «консерватизма оптимистов» — ее можно назвать новой российской идеологией, которая «не стыкуется с западным пост-модернизмом». По мнению Рара, если бы консервативно настроенные европейцы были осведомлены об этом выступлении, то «многие бы зааплодировали и произошло бы некое сближение, хотя бы в рамках диалога».
Выступая накануне на саммите «большой двадцатки», посвященном в том числе проблеме изменений климата, Путин предложил западным странам подключиться к развитию сибирских лесов — это наилучшая мера по борьбе с ухудшением климатической ситуации на планете. Но Запад «махнул рукой», несмотря на то, что леса Сибири являются «легкими» общего европейского пространства гораздо больше, чем отдаленные леса Амазонки, подчеркнул Рар.
По мнению политолога, встреча G20 продемонстрировала, что Евросоюз зашел в тупик, не желая признавать за Россией, Китаем и Индией никакого лидерства в решении глобальных проблем.
«Опять преобладает подход: делайте, что мы вам говорим. Запад жестко отстаивает свои нормативы. Но мир то меняется, становится многополярном. Для совместного решения общечеловеческих вызовов, у Запада своя эгоистичная концепция. Страны G-7 например считают, что нынешний энергетический кризис в Европе скоро закончится. Вместо поиска сотрудничества, идет нагнетание "сдерживания" Китая (в вопросе Тайваня) а также России на Украине. Это тупик», — отметил Александр Рар в Telegram-канале.
Ранее публицист Николай Стариков заявил, что «зеленый» энергетический курс Запада опасен для России и Индии.