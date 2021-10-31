Рар: Запад зашел в тупик из-за своей «эгоистичной концепции» в отношении России и Китая

Ведущие западные СМИ намеренно замалчивают речь президента России на Валдае и саммите G20 — оба выступления могут понравиться «заинтересованным и мыслящим» жителям Европы, отметил немецкий политолог Александр Рар. Это вписывается в «эгоистичную концепцию» Запада, навязываемую другим государствам даже в критически важных общемировых вопросах.

22 октября на Валдайском форуме Владимир Путин сформировал концепцию «консерватизма оптимистов» — ее можно назвать новой российской идеологией, которая «не стыкуется с западным пост-модернизмом». По мнению Рара, если бы консервативно настроенные европейцы были осведомлены об этом выступлении, то «многие бы зааплодировали и произошло бы некое сближение, хотя бы в рамках диалога».

Выступая накануне на саммите «большой двадцатки», посвященном в том числе проблеме изменений климата, Путин предложил западным странам подключиться к развитию сибирских лесов — это наилучшая мера по борьбе с ухудшением климатической ситуации на планете. Но Запад «махнул рукой», несмотря на то, что леса Сибири являются «легкими» общего европейского пространства гораздо больше, чем отдаленные леса Амазонки, подчеркнул Рар.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

По мнению политолога, встреча G20 продемонстрировала, что Евросоюз зашел в тупик, не желая признавать за Россией, Китаем и Индией никакого лидерства в решении глобальных проблем.

«Опять преобладает подход: делайте, что мы вам говорим. Запад жестко отстаивает свои нормативы. Но мир то меняется, становится многополярном. Для совместного решения общечеловеческих вызовов, у Запада своя эгоистичная концепция. Страны G-7 например считают, что нынешний энергетический кризис в Европе скоро закончится. Вместо поиска сотрудничества, идет нагнетание "сдерживания" Китая (в вопросе Тайваня) а также России на Украине. Это тупик», — отметил Александр Рар в Telegram-канале.

Ранее публицист Николай Стариков заявил, что «зеленый» энергетический курс Запада опасен для России и Индии.