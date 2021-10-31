Президент Украины Владимир Зеленский может спасти страну от «нападок России». Для этого ему нужно публично признаться в своих ошибках и уйти с поста лидера, предложил экс-генпрокурор государства Юрий Луценко.

В беседе с журналистами украинских СМИ Луценко назвал репутацию Зеленского небезупречной. По его мнению, именно такого президента хочет видеть Москва во главе Украины.

«Энергетическая катастрофа непутевого правительства Зеленского, международная апатия из- за неадекватной внешней политики, помноженные на постоянную ложь Зеленского и его моносброда», — перечислил бывший прокурор «грехи» Зеленского.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «Досье Пандоры». Документ содержит информацию о якобы причастности мировых лидеров к офшорным схемам. В этом списке значится и Владимир Зеленский.