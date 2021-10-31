Лавров: НАТО не демонстрирует готовности к улучшению отношений с Россией

Руководство Североатлантического альянса не намерено возобновлять диалог с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Все действия НАТО демонстрируют нежелание этой организации контактировать с Россией и восстанавливать отношения, сообщил Лавров по итогам римского саммита G20.

«У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает», — подчеркнул Лавров.

Отношения между РФ и Альянсом деградировали на протяжении нескольких лет и значительно ухудшились осенью этого года, когда из штаб-квартиры западного блока под надуманным предлогом были высланы восемь российских дипломатов. В качестве ответной меры Москва закрыла представительство НАТО в российской столице.