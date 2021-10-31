Представители ПАО НК Роснефть и Trafigura Pte. Ltd. во время Евразийского экономического форума в Вероне договорились о сотрудничестве, в ходе которого будет проведена оценка выбросов парниковых газов от предприятий.

По условиям подписанного договора, компании должны обеспечить подсчет загрязнения атмосферы углеродными выбросами от мест добычи нефти до трех портов, расположенных в Новороссийске, Приморске и Усть-Луге. Через три города проходит пятая часть всего экспортируемого «черного золота», которое производит российская компания.

Предстоящее исследование проведет стронций оценщик. Он предоставит покупателям подтвержденные данные об углеродоемкости экспортного ресурса. «Роснефть» и Trafigura также изучают проекты по сокращению газовых отходов по всему пути формировании цены на нефть марки Urals.