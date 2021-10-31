Центральноафриканская Республика рассчитывает не просто продолжать, а и расширять сотрудничество с Россией, несмотря на попытки ООН разрушить взаимоотношения двух государств. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем.

Представитель лидера африканского государства дал эксклюзивное интервью корреспондентам международной редакции Федерального агентства новостей Александру Васильеву и Александру Рычкову. В нем он прокомментировал беспочвенные обвинения в сторону российских инструкторов от экспертной группы ООН.

В частности, Мокпем подчеркнул, что жители ЦАР подвергли критике позицию ООН. Он обратил внимание на то, что в заявлении экспертов говорилось о специалистах из РФ, но ни слова не было сказано о преступлениях боевиков. В это же время в соцсетях и ангажированных СМИ распространяются слухи и вбросы о ситуации в стране.

Пресс-секретарь президента республики считает, что ООН пытается подорвать дружеские отношения между Банги и Москвой. Однако эти действия не смогут стать помехой для дальнейших взаимоотношений ЦАР и России, так как африканская страна дорожит надежным союзником.

«До тех пор, пока обстановка полностью не стабилизируется, здесь будут оставаться наши друзья. И, поскольку в нашей стране продолжается операция по зачистке территорий от боевиков, мы будем работать рука об руку с российскими инструкторами», — указал Мокпем.

Представитель Центральноафриканской Республики отметил, что президент страны Фостен-Арканж Туадера работает над переходом сотрудничества с РФ в экономическое русло, расширением партнерских отношений в сфере промышленности и торговли.

В целом, правительство ЦАР, общественные организации и граждане выступают за укрепление взаимоотношений с Россией. Доказательством этому являются митинги в поддержку российских инструкторов и заявления властей. Взаимодействие Банги и Москвы сохраняет положительную динамику и будущее сулит много совместной работы.