Сергей Лавров сообщил, что обедал с Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с президентом США Джо Байденом. Он сказал об этом, общаясь с журналистами после саммита «Группы двадцати» (G20).

Глава МИД подчеркнул, что не общался с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

«Нет, я не видел Тони Блинкена в Риме, я не знаю, находится ли он здесь или нет. Но вчера за обедом нам удалось пообщаться с президентом Байденом», — сообщил Лавров.

Министр ранее сообщил, что оценивает как позитивные результаты саммита. По его словам, главным результатом стало то, что страны поняли: нельзя однобоко смотреть на мировые проблемы.