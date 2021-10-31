Китай заставит США и их союзников поплатиться за вмешательство в дела Тайваня

Министр иностранных дел Китая Ван И потребовал у США и их союзников не вмешиваться в дела Тайваня. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном перед выступлением Ван И на саммите лидеров G20 в Риме.

«Недавно США и другие страны попытались добиться прорыва в вопросе [«самоопределения», — прим.ред.] Тайваня, что противоречит политическим гарантиям, которые были ими даны при установлении дипломатических отношений с КНР. Если они будут продолжать это делать несмотря ни на что, то определенно заплатят соответствующую цену», — заявил глава МИД КНР.

Ван И подчеркнул, что Соединенные Штаты не смогли нарушить принцип «одного Китая» 50 лет назад, а в современном мире это «еще более невозможно».

Предупреждение китайской стороны прозвучало на фоне обострения напряженности в отношениях со странами Запада из-за Тайваня: остров с 1949 года управляется собственной администрацией, но исторически и юридически является территорией КНР.

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В конце октября представитель администрации Тайваня Джозеф Ву начал переговоры с официальными лицами Евросоюза. Во время саммита G20 он обратился по видеосвязи к группе «антипекинских» законодателей из Европейского парламента, собравшихся в Риме. Встречу в онлайн-формате Ву назвал «полезной» и добавил, что «Тайвань не одинок». Он попросил ЕС поддержать остров инвестициями, однако Еврокомиссия с этим не спешит, опасаясь «расстроить» китайское руководство.

Несмотря на то, что при установлении дипотношений с Пекином Вашингтон в прошлом согласился соблюдать принцип «одного Китая», а ныне заявляет о приверженности этому принципу, президент США Джо Байден отметил готовность Америки «защищать» Тайвань в случае конфликта с Китаем. При этом Штаты продолжают поставлять Тайваню оружие, называя это «способом обеспечить безопасность в регионе».

Ранее сообщалось об отказе нового правительства Германии поддерживать США в случае военного конфликта с КНР из-за Тайваня — Берлин будет выступать за мирное решение «тайваньского вопроса».