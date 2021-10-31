Глава МИД России Лавров назвал позитивными результаты саммита G20

Результаты работы в рамках саммита «Большой двадцатки» являются позитивными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что участники мероприятия указали на невостребованность попыток продвигать односторонние подходы в международных отношениях.

«Подавляющее большинство участников высказались за то, чтобы "Группа двадцати" подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов», — подчеркнул Лавров.

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства в рамках саммита G20 провел встречу с коллегой из Италии Луиджи Ди Майо. Событие состоялось в закрытом от журналистов формате.