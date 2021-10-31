Глава МИД России Лавров встретился с итальянским коллегой Ди Майо в рамках саммита G20

Второй день саммита G20 в Риме подходит к концу. В рамках этих переговоров глава МИД России Сергей Лавров встретился с коллегой из Италии Луиджи Ди Майо.

Дипломаты беседуют в закрытом для журналистов режиме. Встреча проходит в Новом дворце конгрессов. Это основная площадка саммита «Большой двадцатки», уточняют СМИ.

Переговоры «Группы двадцати» стартовали в Риме 30 октября. Президент России Владимир Путин подключился к заседаниям в режиме видеоконференции. Темой совещания 31 октября стало изменение климатических условий и окружающая среда. На первом заседании бы поднят вопрос вакцинации от коронавируса.