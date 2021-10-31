Жители России стали лидерами по числу прибывших на Кубу иностранцев

Куба — одно из наиболее популярных туристических направлений. Эта страна богата пышными тропическими лесами, белыми пляжами, а также яркой культурой. Самыми многочисленными туристами на Кубе в первой половине 2021 года стали российские граждане, сообщает Национальная служба статистики и информации кубы (ONEI).

В период с января по июль Кубу посетили чуть более 114 тысяч туристов из разных стран мира. Этот показатель гораздо ниже допандемийного, ведь в 2019 году в страну приехали более 4,2 млн путешественников. Подобный спад посещаемости отразился и на кубинском туристическом бизнесе.

Куба также пользовалась популярностью у американских туристов, но в первой половине 2021 года из США на туда приехали 1565 человек. Однако за тот же период остров посетило 72 304 туриста из России. Они составили 63% от общего количества посетителей, передает Федеральное агентство новостей.

Россияне с прививкой от COVID-19 могут посетить курорты Кубы без прохождения ПЦР-тестирования с 15 сентября. Ожидается, что действующие на Кубе ограничения будут ослаблены к середине ноября. Такое решение принято из-за большого числа вакцинированных на Кубе.