Лидеры «Большой двадцатки» приняли итоговое коммюнике на саммите в Риме

Лидеры «Большой двадцатки» (G20) приняли итоговое коммюнике на саммите в Риме и признали стремление к глобальной углеродной нейтральности.

Страны G20 намерены предпринять все необходимые меры, чтобы ограничить рост глобального потепления и установить его на уровне 1,5 градусов Цельсия.

«Лидеры стран G20 обязуются сократить с 300 до 100 дней продолжительность разработки новых вакцин от различных болезней в условиях пандемии», — говорится в итоговом заявлении саммита.

Также государства договорились обеспечить производство нужного количества вакцин от коронавируса, которые будут справедливо распределять среди стран. Лидеры «Большой двадцатки» намерены противостоять глобальным вызовам, влияющим на их экономику.