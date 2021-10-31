Судья удалил из зала заседания обвиняемого в двойном убийстве аргентинца за мяуканье

В Аргентине из зала суда удалили местного жителя, который обвиняется в убийстве матери и тети. Мужчина считает себя котом и на вопросы судьи он отвечал мяуканьем, сообщает издание Reuters. С момента начала заседания в городе Мендес он мяукнул 55 раз.

Уроженец Израиля Николас Гил Перег жестоко расправился со своей матерью и тетей в 2019 году во время его визита в Аргентину. Результаты психиатрической экспертизы показали, что мужчина является невменяемым. Ему был поставлен диагноз «ликантропия». Данное заболевание заставляет его верить в то, что он кот. Также он ранее обращался к судье с просьбой привезти ему в психдиспансер котов, однако ему в этом было отказано.