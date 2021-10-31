Телеведущий Соловьев спрогнозировал обострение ситуации в Донбассе из-за действий Киева

Киев, захватив село Старомарьевка, идет по пути обострения ситуации в Донбассе. Такое мнение выразил журналист Владимир Соловьев в эфире радио «Вести FM».

Телеведущий эмоционально отреагировал на новость о захвате поселения. По его словам, подобными действиями Украина в очередной раз нарушила обязательства по Минским соглашениям. Соловьев объяснил, что село находится в буферной зоне на линии соприкосновения. Подобные действия Киева приведут к серьезным последствиям и дестабилизации ситуации в регионе.

Журналист также напомнил, что украинские военнослужащие похитили 37 граждан России. Киев предпринял недопустимые действия, которые не останутся без ответа со стороны Луганской и Донецкой народных республик.

«На мой взгляд, все идет к войне. К войне страшной. Это прозвучит странно, но, возможно, это та война, которая невольно ждет Донбасс. Потому что неопределенная ситуация там 7 лет… 7 лет! 7 лет ада, в котором живут наши с вами сограждане, соотечественники. На наших с вами глазах похищают 30 с лишним россиян — берут в заложники», — сказал Соловьев.

Ранее Владимир Соловьев прокомментировал призывы Запада к сохранению за США «права» нанесения упреждающего ядерного удара. По его словам, это может говорить о подготовке НАТО к реальному конфликту.