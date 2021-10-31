«Русофобия загнала Латвию в долги»: мэр Даугавпилса попал в скандал, выгодно купив у России газ

В начале недели мэру латвийского Даугавпилса Андрею Элксниньшу удалось договориться о поставках газа из РФ в город по цене ниже биржевой. Это спровоцировало скандал: удачной сделкой заинтересовались правоохранительные органы, заподозрившие политика в нарушении закона.

Дело в том, что закупать газ у России напрямую латвийские субъекты не имеют права, хоть и весь газ, доступный на территории Латвии — российский. На уровне самоуправления договоры на поставку топлива можно заключать только через балтийские компании из регистра торговцев природным газом. Литовские и латвийские посредники, перепродающие газ городам собственных стран, зарабатывают на этом.

Элксниньш нашел способ «взломать» эту систему: теперь Даугавпилс будет платить за коммунальные услуги куда меньше, чем остальная Латвия. Свое достижение он проиллюстрировал фотографией с форума Российская энергетическая неделя, где запечатлен сидящим рядом с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В латвийских правящих кругах это породило целый ряд теорий заговоров о связях русскоязычного мэра с Россией. Оказалось, что все законно, но детали контракта упорно не раскрываются — это коммерческая тайна.

«Благо Госконтроль, Комиссия по регулированию общественных услуг и эксперты оценили заключенный договор в правовом поле. Видимо, не нашли еще прямую трубу к соседям», — пошутил Элксниньш в Facebook.

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В интервью Delfi от 31 октября Элксниньш сделал несколько заявлений, которые рискуют «аукнуться» ему сложностями в дальнейшей карьере — они идут вразрез с антироссийскими настроениями латвийских политических элит. По словам мэра, Латвия могла бы заключить с Россией договор о поставках газа на уровне государства, без «накрутки» посредников. И планы у Элксниньша амбициозные.

«И если бы я был премьер-министром Латвии, я бы думал и договаривался именно в этом направлении — мы географически соседствуем с крупнейшим производителем и поставщиком газа в Европе (между нашими странами протянуты газопроводы, существует инфраструктура портов и железной дороги). Большинство европейских стран делают именно так, но русофобия латвийского правительства столь высока, что они готовы всю страну загнать в миллиардные долги, заставить жителей Латвии платить втридорога за отопление, обрушить экономику, но не договариваться с "врагом"», — сказал политик.

Процитировав в назидание руководству Латвии Уинстона Черчилля («У Великобритании нет вечных друзей и вечных врагов, у Великобритании есть вечные интересы»), Элксниньш все-таки рассказал, зачем посещал форум в Москве. У него «сложились дружеские отношения с российскими дипломатами», а на мероприятие он приезжал — ни много, ни мало — по личному приглашению зампредседателя Правительства РФ Александра Новака. И перенимал опыт зарубежных коллег.

«Европе есть чему поучиться, например, у россиян или испанцев. А именно, возможности регулировать рынок энергоресурсов, что защищает конечных потребителей от резких скачков цен. А это в свою очередь означает, что жители будут спасены от угрозы разориться на погашении счетов за электричество и "коммуналку", — подчеркнул Элксниньш.

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В Латвии же цену на газ полностью регулирует рынок и зарабатывающие на перепродаже компании. При этом большую долю высокого энерготарифа, бьющего по карманам граждан страны, составляет цена доставки через посредников и «зеленый» компонент обязательной закупки — так называемый OIK.

По мнению мэра Даугавпилса, только «очень наивные люди» еще не поняли, что «зеленая» энергия в Латвии — это «крупнейшая миллиардная афера», главные выгодополучатели которой и управляют страной.

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