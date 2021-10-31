Путин сообщил о текущей климатической ситуации в России

Саммит Большой двадцатки (G20) уже второй день проходит в столице Италии Риме. Вопросы второго заседания посвящены мировой экологической ситуации и изменению климатических условий.

Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите удаленно, с использованием видеоконференции. В своем обращении он высказался, что Россия подвержена изменениям из-за климатических условий в больше степени, чем другие страны и весь мир в целом.

«Средняя температура в России растет быстрее общемировой. За 10 лет она выросла на полградуса», — подчеркнул Владимир Владимирович.

В качестве решения экологической проблемы, президент России подчеркнул необходимость в поглощении парниковых газов. Поскольку бороться только с глобальным потеплением недостаточно. Владимир Путин предложил составить международный список экологических проектов, в которых будет отмечено, в какой степени они повлияют на выбросы парниковых газов в мире относительно каждого вложенного доллара.