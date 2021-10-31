Путин объяснил необходимость создания международного рейтинга экологических проектов

Мировые лидеры собрались на саммите Большой двадцатки (G20), который начался 30 октября в столице Италии. Тема второго заседания посвящена изменению климатических условий и окружающей среды.

Президент России Владимир Путин участвует в саммите удаленно, в режиме видеоконференции. Второе рабочее заседание стран-участниц G20 началось 31 октября в Риме. Лидеры государств обсудили глобальные экологические проблемы и затронули вопросы перехода к низкоуглеродной экономике и устойчивого развития.

«Подчеркну также, что для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов, на наш взгляд, недостаточно. Нужно наращивать и поглощение парниковых газов», — отметил президент РФ.

Владимир Владимирович подчеркнул, что необходимо наращивать поглощение парниковых газов в мире. Он предложил составить международный рейтинг экологических проектов, который будет базироваться на степени снижения ими выбросов за каждый вложенный доллар.