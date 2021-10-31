Пресс-служба Кремля анонсировала участие Путина во втором заседании саммита G20

Президент России Владимир Путин принимает участие во втором заседании саммита G20. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Темами очередного заседания стали изменение климата и окружающая среда. Кроме того, участники обсудят вопросы, которые касаются развития и перехода к низкоуглеродной экономике.

«Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во втором рабочем заседании глав делегаций стран – участниц "Группы двадцати", приглашенных государств и международных организаций», — сказано в сообщении.

Ранее Владимир Путин выступил на саммите «Большой двадцатки». В ходе мероприятия он заявил, что ответственные действия поставщиков и потребителей являются главными факторами устойчивости мирового энергетического рынка.