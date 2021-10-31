Ушел из жизни народный артист России Геннадий Бойко

Певец и народный артист России Геннадий Бойко скончался в Санкт-Петербурге на 87-м году жизни. О его смерти сообщили в городском комитете по культуре.

Точная причина смерти Бойко не названа. Известно, что на протяжении долгого времени артист боролся с тяжелым заболеванием. В 2018 году он перестал выступать на сцене и почти не выходил из дома.

Смерть Бойко назвали в городском комитете по культуре невосполнимой утратой для города. Артист часто появлялся на сцене, а также выступал в радиоэфирах. Кроме того, он занимался общественной деятельностью, долгое время ему принадлежал пост председателя президиума регионального отделения «Творческого союза работников культуры и искусства».

Бойко запомнился как первый, кто спел песню Анатолия Днепрова «Радовать». В его исполнении композиция стала настоящим шлягером.