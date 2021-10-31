Исполнитель одной из ролей в «Как закалялась сталь» Алексей Колесник скончался в 71 год

Советский и украинский актер театра, кино и телевидения Алексей Колесник скончался в возрасте 72-х лет. Об этом печальном событии рассказали друзья, ученики и коллеги артиста в социальных сетях.

Актер скончался в минувшую субботу. Причина смерти Колесника не называется. Информация о дате, времени и месте прощания с артистом будет размещена позже.

Алексей Колесник родился 28 марта 1950 года в городе Карловка Полтавской области. В 1975 году начал работать в театрах Украины, в ком числе и в Киевском театре оперетты.

В качестве киноактера Колесник дебютировал, исполнив роль строителя. Затем он снялся еще в нескольких кинокартинах таких, как «Холодное лето пятьдесят третьего...», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Ярослав Мудрый» и многие другие.