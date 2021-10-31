РФПИ: Камбоджа одобрила применение «Спутника V»

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» одобрена для применения в Королевстве Камбоджа, заявили в РФПИ.

Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 71 стране мира с общим населением почти 4 млрд человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Также власти Камбоджи одобрили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Препарат уже одобрен в Белоруссии, Казахстане, ОАЭ, Египте, Филиппинах, Вьетнаме, Индии, Турции Эквадоре, Бразилии, Индонезии и др., сообщает РИА Новости со ссылкой на РФПИ.

Данные о применении «Спутника V», полученные в ходе вакцинации населения Аргентины, Сан-Марино, Сербии, Венгрия, Бахрейна, Мексики, ОАЭ и др., доказывают, что «Спутник V» — одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса на планете.