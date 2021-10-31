Журналисты в Риме не получили от Байдена ответов на вопросы об отношениях России и Турции

Президент США Джо Байден встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита G20 в Риме. Перед встречей глава Соединенных Штатов не ответил на вопросы репортеров об отношениях Москвы и Анкары.

Журналисты не получили от Байдена ответов на вопросы о взаимодействии России и Турции. Представители СМИ дважды попросили президента прокомментировать сближение государств, однако лидер США не стал этого делать.

Ожидается, что Байден и Эрдоган будут говорить о закупках Турцией зенитных ракет С-400 у России. Кроме того, лидеры стран обсудят ситуации в Сирии и Ливии.

Прежде Вашингтон резко высказывался о приобретении Анкарой ЗРС у Москвы. В 2020 году Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Турции.