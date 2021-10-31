Россия своевременно пресекает любые атаки со стороны Запада, поскольку не стесняется отвечать на любые провокации в свой адрес. Об этом написал китайский портал NetEase.

Соединенные Штаты имеют большие планы на европейский энергетический рынок, поэтому выступают против «Северного потока — 2». Вашингтону понадобились «добровольцы» из числа членов Евросоюза, которые могли бы выступить в качестве рупора антироссийской риторики, пишет «ПолитРоссия».

Таким партнером оказалась Польша, но страна отказалась от критики в адрес газопровода. Вместо этого Варшава начала отправлять свои корабли в район строительства «СП-2» для осуществления провокаций и вмешательства в ход работ. Однако Москва решила дать жесткий отпор на подобные выпады. Балтийскому флоту России разрешили открывать огонь по любым суднам, которые приблизятся к газопроводу.

После Польша попыталась обратиться за помощью к Соединенным Штатам, но Москва и в этой ситуации сумела дать достойный ответ. Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов заверил, что Россия нанесет удар по США и превратит Америку в большой пролив между Канадой и Мексикой, если Вашингтон попытается атаковать ее корабли. Авторы NetEase отметили, что неожиданный ответ вызвал панику у западных СМИ.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергобезопасности Эймос Хокстин призвал Россию поставлять газ в Европу через Украину. По его словам, Москве не следует ждать запуска «Северного потока — 2».