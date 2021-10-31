Госсекретарь США Блинкен и Глава МИД Китая Ван И провели переговоры в рамках саммита G20 в Риме

Американские власти выступают против изменения Китаем в одностороннем порядке статус-кво вокруг Тайваня. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Риме.

В рамках саммита «Большой двадцатки» в Италии Блинкен и глава МИД Китая Ван И провели переговоры. Представитель Соединенных Штатов обозначил позицию Вашингтона по поводу тайваня. Американская сторона не поддерживает односторонних действий Пекина в отношении этого региона, приводят слова Блинкена в агентстве Reuters.

Госсекретарь добавил, что КНР пытается нарастить напряженность вокруг Тайваня. Тем не менее, он высказался за постоянные контакты между Вашингтоном и Пекином.

Ранее стало известно, что китайские власти не поддерживают взаимодействие США с Тайбэем. Администрация региона утверждает, что контакты направлены на развитие обороны Тайваня.