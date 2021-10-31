Новую экспозицию во Дворце независимости посвятили событиям в Белоруссии 2020 года

Дворец независимости в Минске представил экспозицию, которая посвящена событиям после президентских выборов в 2020 году. Об этом сообщили местные СМИ.

Telegram-канал «Пул Первого» продемонстрировал фотографии новых экспонатов. На картине присутствует президент Белоруссии Александр Лукашенко с автоматом в руках. Кроме того, рядом с лидером стоит его сын Николай.

Оружие также стало частью экспозиции. Рядом вывешены форма и символ ОМОНа, а также флаг от патриотов Белоруссии с надписью «За Батьку».

Выборы президента Белоруссии прошли в августе 2020 года. Победу в избирательном процессе одержал Лукашенко. Это вызвало возмущение среди жителей республики, которые после устроили массовые протестные акции.