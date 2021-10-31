Россиянин рассказал об отравлении его семьи из-за некачественной еды в Хургаде

Гражданин РФ Андрей Тодосейчук рассказал, что во время отдыха в отеле в Хургаде члены его семьи сильно отравились. Так, персонал отеля не справлялся с обслуживанием, поэтому еда была некачественной.

В интервью изданию «Звезда» Андрей отметил, персонал отеля особо не следил за чистотой в столовой, поэтому туристам приходилось садиться за грязные столы. Также у россиян были претензии и к качеству еды.

«Пицца бывает сырая - они ее недожаривают. Еще были лепешки слоеные, которые воняли плесенью», - сообщил собеседник «Звезды».

Россиянин с семьей выехал из отеля 29 октября, а после прилета в Москву, они почувствовали сильное недомогание. Ребенка сильно тошнило, поэтому они еле добрались до Сургута.

Ранее с отравлением в отеле в госпитале Египта попали 40 человек. Санитарные власти Хургады в Египте приняли решение о закрытии отеля на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности.