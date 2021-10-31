ЦИК Грузии: второй тур местных выборов прошел в прозрачной обстановке

Второй тур местных выборов в Грузии состоялся в свободной и прозрачной обстановке. Об этом рассказал председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.

В 19 из 20 муниципалитетов победили кандидаты правящей партии «Грузинская мечта», а в одном — представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Председатель ЦИК уточнил, избирательный процесс был конкурентным, но выявлялись и недостатки.

«Но на результаты голосования эти случаи (нарушения. — Прим. ред.) не повлияли», — сказал Георгий Каландаришвили.

Поступившие на голосование жалобы будут рассмотрены в ЦИК в ближайшие дни, а также некоторые нарушения будут рассматриваться в судах, уточнил Каландаришвили. Всего будут пересчитаны и перепроверены данные голосования со 150 участков.