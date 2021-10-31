Москвичи отдают предпочтение квартирам-студиям

Востребованность студийного формата жилья растет в российской столице, рассказывает обозреватель «Ъ FM» Светлана Бардина.

Стоимость квадратных метров продолжает расти в России, что сказывается в результате на площадях жилищных объектов, так как девелоперы стараются сделать предложения более доступными, а покупатели квартир пытаются уложиться в бюджет.

Соответственно, все популярнее на этом фоне становятся компактные лоты, вроде квартир-студий. Согласно подсчетам организации VSN Realty, с начала 2021 года число студий в продаже в Москве прибавило 1,5 тысячи объектов. Если считать на протяжении года, то прирост достигает 2,6 тыс. квартир.

Всего на рынке российской столицы представлено 4,2 тыс. объектов. Примерно 75% из них представляют собой квартиры. На оставшуюся часть приходятся апартаменты. Сейчас средний ценник «квадрата» в студиях равняется 325 тыс. рублей. В течение трех кварталов этого года стоимость квадратного метра выросла на 15%, а средневзвешенный бюджет на приобретение студии составил 8,3 млн рублей.

Площадь студийной планировки уменьшается вместе с ростом цен на такие квартиры. В начале года средняя студия достигала в размерах 30 кв. м, однако сейчас ее площадь составляет обычно 25,5 квадратных метра. Всего за восемь месяцев текущего года в Москве удалось реализовать 90% студий от объема прошлого года.