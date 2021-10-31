Оперштаб зафиксировал 3597 случаев заболеваемости COVID-19 за последние сутки в Петербурге

Оперштаб по заболеваемости коронавирусом в России обновил данные на своем официальном сайте. Было зафиксировано рекордное количество случаев заболевания за сутки в Северной столице на текущий год.

Общее количество фактов заражения отмечено у 40 993 человек по всей России. Почти у 9% не наблюдается клинических проявлений заболевания. С начала месяца показатель превысил уровень в миллион случаев. Подобная ситуация произошла впервые с начала пандемии.

По количеству случаев заболевания за последние сутки на первом месте продолжает оставаться Москва. На второй позиции разместился Санкт-Петербург. За последние сутки в городе насчитывается 3597 случаев заражения. Уже неделю данные показателя сохраняют положительную динамику.

За сутки в Петербурге выздоровело 1884 человека. Количество случаев по данному показателю уменьшается последние три дня. Общее число выздоровевших в России, с начала пандемии, превышает отметку в 7,3 миллиона случая.