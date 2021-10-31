Историк Корнилов заявил о конфузе Зеленского в связи с покупкой британского ледокола

Президент Украины Владимир Зеленский, сам того не зная, публично оконфузился после закупки британского ледокола за 5 миллионов долларов. Об этом рассказал донецкий историк и журналист Владимир Корнилов.

Зеленский на этой неделе принял участие в церемонии передачи ученым ледокола James Clark Ross, который уже переименован в «Ноосферу». Во время выступления он заявил о возрождении научного флота Украины.

«Корабль "Росс" — британский, старый, давно списанный. В Великобритании он вообще продавался за 10 миллионов — по цене лома. Они просто посчитали, что утилизировать его будет дороже, поэтому искали покупателя», — сказал Корнилов в эфире ток-шоу «60 минут».

Однако позже выяснилось, что обслуживание корабля обойдется Украине чуть ли не вдвое дороже его закупки. По мнению Корнилова, Зеленский также вряд ли знает о том, что британцы перед продажей корабля «поработали» с его начинкой.

«Причем когда Зеленский ходил вчера по этому ледоколу, я смотрю в украинских новостях: "прорыв науки", "новейшие лаборатории". При этом пару дней назад в YouTube выложили ролик с тем, как срезают это оборудование перед отправкой покупателю. То есть Лондон снова крепко подставил Украину все с тем же ледоколом», — объяснил историк.

Контракт о приобретении корабля ранее подписал Национальный антарктический научный центр Украины. По словам директора НАНЦ Евгения Дикого, ледокол шел в комплекте с двумя моторными лодками.