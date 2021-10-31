Лидеры стран G20 по традиции бросили монетки в фонтан Треви в Риме

Лидеры стран G20 во второй день саммита посетили фонтан Треви и по традиции бросили в него монетки.

Легенда гласит, что тот кто сделает это, обязательно вернется в Рим. На пике туризма фонтан таким образом «зарабатывает» до 500 тыс. евро, все средства идут на благотворительность.

Лидерам стран Группы двадцати заранее выдали итальянские монеты номиналом в 1 евро, все происходило в прямом эфире специального телеканала, посвященного G20. Среди присутствующих не было президента США Джо Байдена. Предположительно, американский лидер мог пойти на воскресную мессу как практикующий католик. Некоторые главы государств фотографировались на фоне фонтана, почти все были без масок, отмечает ТАСС.