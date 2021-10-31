Впервые число случаев заражения COVID-19 в России достигло миллиона за последний месяц

Ежедневная сводка федерального штаба по заболеваемости, смертности и выздоровлениям от коронавируса представлена, с учетом обновленных данных на 31 октября.

В России продолжают каждый день выявлять новые случаи заражения COVID-19. За последние сутки оперштаб отметило 40 993 заболевания. Максимальное число, до сегодняшнего дня, составляло 40 251 случай. Уже третий уровень показателя имеет положительную динамику.

За текущий месяц количество случаев заражения коронавирусом превысило отметку в один миллион. Данный факт впервые зафиксирован с момента начала пандемии. Общее количество случаев в России превысило отметку в 8,5 миллиона.

За последние сутки в стране зафиксировано 1158 смертельных случаев из-за коронавируса. За весь период пандемии показатель насчитывает 238 538 граждан. При этом количество выздоровевших за все время составляет более 7,3 миллиона человек.