В Хургаде на неопределенный срок закрывают отель после отравления 40 российских граждан

Отель в Хургаде, где произошло отравление туристы из России, закроют на неопределенный срок. Об этом сообщили в министерстве туризма Египта.

Напомним, что около 30 россиян отравились в отеле Хургады AMC Royal Hotel в Египте. Медики доставили всех пострадавших в больницу. Причиной инцидента стал человеческий фактор.

В списке пострадавших из постояльцев гостиницы, в основном значатся дети от двух лет, им стало плохо минувшей ночью. Ранее одна из пострадавших рассказала СМИ, что отравление могло произойти из-за некачественной воды.