Лидер «Талибана» Ахундзада впервые произнес речь на публике в Афганистане

Верховный лидер движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) Хайбатулла Ахундзада выступил с первой публичной речью в Афганистане. Об этом говорится в материале Pajhwok.

По информации агентства, руководитель талибов 30 октября обратился к слушателям медресе (учебного заведения) в Кандагаре, который находится в южной части республики. При этом был введен запрет на какое-либо освещение события. Однако в Сети позже появилась аудиозапись, якобы подтверждающая факт выступления.

Как утверждают авторы материала, Ахундзада в своей речи сосредоточил внимание на религиозных аспектах. Также сообщалось, что в Кандагаре в субботу были усилены меры безопасности.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации