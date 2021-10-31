В Хургаде из больницы выписали шестерых отравившихся российских туристов

Порядка 40 российских туристов попали в больницу египетской Хургады с симптомами сильного отравления. К настоящему моменту шесть из них уже пошли на поправку, и их выписали из медучреждения.

Одна из пострадавших считает, что причиной массового отравления россиян могла стать водопроводная вода в отеле. В интервью изданию «Бизнес Online» она сообщила, что больница Хургады полностью заполнена туристами одного отеля. Среди отравившихся много детей.

В настоящий момент правоохранители закрыли отель на два дня. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководства гостиницы о несоблюдении санитарных норм. Российское генконсульство занимается установлением обстоятельств инцидента.