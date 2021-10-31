Интрига на уровне штанов Жириновского. Почему малые партии не доросли до Госдумы

Эти выборы будут самыми конкурентными в истории. Так предостерегали своих бойцов руководители избирательных штабов многих партий перед выборами-2021, настраивая на схватку. И, действительно, в бой в сентябре шли не только одни «старики».

В бюллетенях было как никогда много новых лиц, имен и партийных объединений. Но, увы, малые партии, за исключением «Новых людей», так и не выстрелили. «Политика Сегодня» разбиралась в причинах их неудач.

В Госдуме РФ после сентябрьских выборов оказались пять партий, прошедших по партийным спискам. Между тем на штурм Охотного ряда шли и многие другие: Партия пенсионеров, «Зеленая альтернатива», экологическая партия «Зеленые», Партия роста, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости и т.п.

Казалось бы, выбор широк. Однако проку от такого изобилия имен оказалось немного. Из так называемых малых партий в Думу попали только «Новые люди». Все другие разочаровали и тем удивили. Казалось бы, у Партии пенсионеров огромная база потенциальных сторонников, в стране миллионы пожилых людей. У «Зеленых» вроде бы беспроигрышная тема — экология. Кто же будет выступать против сохранения природы?

В чем же была ошибка партий-малышей? И есть ли у них теперь политическое будущее вообще? Последний вопрос не преувеличение. В некоторых избирательных штабах после дня голосования царили именно такие, пораженческие настроения. Да, эмоции со временем схлынут, но вопрос — что дальше? — витает в армии пиарщиков.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Опытный политолог, журналист, участник ряда избирательных кампаний Сергей Гречишников по нашей просьбе представил доскональный анализ, оценив причины непопадания малых партий в ГД:

«Многие аналитики сходятся во мнении, что победы парламентской пятерки являются не политическими, а сугубо технологическими и административными. Поговорите с простыми людьми: мало кто верит в объективность итоговых результатов. Так что говорить о “поражении" малых партий не корректно. Поэтому мы порассуждаем о причинах «непопадания».

Причина первая, на его взгляд, — административная. Как уверяет Сергей Гречишников, кроме «Новых людей» других малых партий в VIII созыве Госдумы не предусматривалось даже изначально. Да, малые партии зарегистрировали, но команды помогать им не последовало. Была команда сохранить старую парламентскую четверку или «четырежды Единую Россию» в ее традиционном составе из ЕР, КПРФ, СР и ЛДПР.

«Ну, и для манифестирования приверженности демократическим ценностям в Думу взяли “Новых людей", — уточнил собеседник. — Остальные девять партий из списка в избирательном бюллетене должны были, исходя из замысла, растаскивать протестных электорат по мелким нишам в объеме не более 3%. Так оно и произошло».

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Причина вторая — идеологическая. И как раз идеологически малые партии выступили слабо. Как таковая идеология имелась только у двух партий: «Яблока» и Партии пенсионеров — считает эксперт. «Яблоко» не скрывало своих либеральных ориентаций, выступало за уступки Западу и даже за возвращение Крыма Украине, правда, это соответствует чаяниям примерно 2% граждан России. Поражение, заданное уже на старте.

«А вот Партия пенсионеров разработала собственную идеологическую доктрину, успешно перевела ее на язык электората и по соцопросам должна была набрать от 8 до 12%, — продолжает Гречишников. — На выборах в региональные парламенты во многих субъектах так и произошло. Почему в этих же регионах Партия пенсионеров на выборах в ГД набрала всего лишь чуть более 2% — непонятно. На этот вопрос пока ответа нет».

Причина третья — кадровая. Настоящих буйных на российской политической сцене мало. Пожалуй, из спикеров малых партий только сталинист Максим Шевченко запомнился своими радикальными высказываниями на ТВ-дебатах.

Впрочем, и парламентские завсегдатаи не порадовали избирателей яркими личностями. Даже Владимир Жириновский, выдавливающий последние капли своей харизмы, прославился исключительно спадающими штанами — немилосерден в оценках эксперт.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Причина четвертая, по его мнению, — финансовая. Деньги на проведение избирательной кампании в достаточном количестве были только у «Новых людей». Остальные партии испытывали реальный финансовый голод.

«Наконец, причина пятая и последняя — социально-психологическая. Консервативно-охранительные установки электората еще слишком устойчивы для того, чтобы народ отказался от привычного политического расклада и проголосовал за оппозицию. Как бы хуже не было…», — рассуждает эксперт.

В свете вышеизложенного зададим себе вопрос: есть ли у малых партий будущее? Есть. Но только у тех, кто не является сиюминутным политическим проектом — полагает Сергей Гречишников.

Будущее есть у тех, кто готов бороться, а не ждать разрешения на успех — отметил известный политтехнолог Андрей Максимов. А здесь у Партии пенсионеров еще жив в памяти 2016 год, когда, предположительно, по воле сверху ее не пустили на думские выборы и заставили сменить председателя, а у «зеленых» — смена вождя и переформатирование партии случились вообще в мае 2021 года.

«Поэтому никто из них не был готов к реальной борьбе – считает эксперт. Они ждали разрешения, но не дождались. Разрешили только "Новым людям". Кроме того, любой партии можно пообещать денег на кампанию, а потом… не дать», — говорит Гречишников.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

В свою очередь профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев считает, что успех любой выборной кампании на 90% зависит от уровня финансирования. Дело даже не в идеологии. Идеологию, даже самую бестолковую, непопулярную за хорошие деньги можно продвинуть, сделать ее модной.

«А в данном случае “зеленая” повестка, учитывая мусор вокруг, свалки, повестка пенсионеров, учитывая пенсионную реформу, — да, казалось бы, все это актуально, что называется, флаг в руки. Эти тезисы могли бы сработать на данные партии. Но они не могут работать сами по себе, без продвижения и пропаганды. И если кампании данных партий были незаметны, то, соответственно, никто и не узнал про их идеологию», – отметил эксперт.

Что касается будущего этих партий, то, как напомнил собеседник, все эти силы — и «зеленые», и пенсионеры — имеют своих представителей в парламентах субъектов федерации, то есть имеют определенные заделы. Им не надо собирать подписи в следующую Госдуму и т.д. Поэтому будут жить и работать. Могут переименоваться. Могут слиться с другими партиями или влить в себя другие силы. Жизнь продолжается.