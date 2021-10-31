Обильный снежный покров накрыл Новосибирск в последний день октября

Метель пришла в Новосибирск еще в ночь на 31 октября и к утру засыпала все улицы снегом. Метеорологи пообещали пасмурную погоду с осадками до середины следующей недели.

Сильная метель обрушилась на Новосибирск в это воскресенье. Дорожные службы оперативно приступили к своим обязанностям и начали расчистку снежного настила. Но синоптики спрогнозировали, что работы не закончатся до середины следующей недели.

Сотрудники Гидрометцентра пообещали, что температура воздуха в понедельник упадет до 3 градусов ниже нуля, а ночью показатель может достигнуть отметки в −5 на шкале термометра. В среду жителей Новосибирска ожидают морозы до −16 градусов.

Конец недели принесет значительное потепление и максимально высокая температура днем достигнет 0 (нуля) градусов по Цельсию. Атмосферное давление значительно увеличится к среде, но вернется к прежней отметке в воскресенье.