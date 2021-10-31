Мужчины чаще женщин ставят любовь выше продвижения по службе

Женщины отдают предпочтение карьере чаще мужчин, в выборе между работой и чувствами. Рекрутинговый сервис Superjob провел опрос среди россиян и опубликовал неожиданные результаты.

Совершеннолетние и финансово обеспеченные граждане из восьми федеральных округов страны поучаствовали в исследовании. Почти весь октябрь сервис по поиску работы собирал данные от трех тысяч россиян.

«Мужчины значительно чаще говорят о том, что чувства важнее роста по службе (40% и 29% соответственно), среди женщин все не так однозначно: они лишь незначительно чаще предпочитают любовь карьере (33 и 31%)», — сообщили в исследователи.

Мужчины всех возрастов поставили чувства на лидирующую позицию. Предпочли любовь карьере преимущественно женщины до 34 лет, в более зрелом возрасте они выбирали продвижение по работе. Но группа после 45 лет разделила мнение поровну. Больше трети россиян (36%) поставили любовь выше карьеры.