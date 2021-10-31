В Японии на парламентских выборах работает больше 46 тысяч избирательных участков

Граждане Японии начали голосовать на парламентских выборах в 07:00 (01:00 по московскому времени). Процедура завершится в 20:00 по Токио.

На выборах депутатов в Японии работает больше 46 тысяч избирательных участков. От девяти политических сил свои кандидатуры выдвинули 1051 политика.

Граждане 31 октября выберут 465 депутатов, 289 из них — по одномандатным округам,176 — на основе пропорционального партийного голосования в 11 регионах Японии.

Правящая Либерально-демократическая партия контролировала в парламенте 276 мест. Лидером ЛДП является новый премьер-министр Фумио Кисида. Он был избран на пост 29 сентября.